Энергетика
КоммерсантъСтоимость российской нефти для Белоруссии вырастет на 5%
«При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
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"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении концерна, опубликованном на его сайте.ТАСС04 января в 09:47
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Цена нефти для Белоруссии увеличится на $20 за тонну в 2020 году из-за маневра РФ
Газета.Ru04 января в 10:11
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