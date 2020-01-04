Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость российской нефти для Белоруссии вырастет на 5%

«При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
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"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении
 концерна, опубликованном на его сайте.
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