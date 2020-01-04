Энергетика
КоммерсантъСтоимость российской нефти для Белоруссии вырастет на 5%
«При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении концерна, опубликованном на его сайте.ТАСС04 января в 09:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти для Белоруссии увеличится на $20 за тонну в 2020 году из-за маневра РФ
Газета.Ru04 января в 10:11
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Армия и оружие
Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
Латвийские военные прекратили обучение и тренировки c военнослужащими сил безопасности Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши
Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Наука
В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип сигнала
Ученые заявили об обнаружении мощного ранее неизвестного сигнала в человеческом мозге.
Космос
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила приостановку обучения партнеров в Ираке
Командование коалиции во главе с США подтвердило приостановку обучения иракских военных из-за обострения напряженности в стране.
Кино
Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»
Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Здоровье
Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме
В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Политика
Американская компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака
Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала всех своих сотрудников из Ирака после авиаудара США по Багдаду, в ходе которого был убит генерал Касем Сулеймани, пишет в понедельник, 6 января, CNN.
Наука
Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Происшествия
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУ СК России.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России
Маленький Ратмир отдыхает на побережье Тихого океана вместе с остальными членами семьи.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком
В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции
В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Армия и оружие
НАТО призывает Иран отказаться от провокаций после смерти Сулеймани
Североатлантический альянс призвал Иран воздержаться от провокаций на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Общество
СМИ: Ким Чен Ын посетил один из важнейших объектов строительства 2020 года в КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся завод по производству фосфорных удобрений в Сунчхоне, который он назвал одним из важнейших объектов строительства в народной республике в нынешнем году.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.