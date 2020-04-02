Экономика
Аргументы неделиСтоимость российской нефти достигла отрицательных значений
Эксперты считают, что в начале следующей недели стоимость доллара в России вновь достигнет 80 рублей. Агентство Argus Media сообщает, что стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года – до 10,54 долларов за баррель.
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Политика
Китай поблагодарил российские СМИ за объективное освещение пандемии
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин 3 апреля поблагодарила российские СМИ за объективное освещение пандемии коронавируса и предпринимаемых китайскими властями мер по борьбе с распространением заболевания, передает РИА Новости.
Общество
В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Здоровье
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Здоровье
В Самарской области возобновится работа системообразующих предприятий
"В качестве дополнительного условия возвращения к обычному режиму работы опеределен перевод части сотрудников на дистанционный режим работы, а также индивидуальная работа по соблюдению мер безопасности", - сообщает пресс-служба областных властей.
Общество
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Экономика
Всем спасибо, и будьте здоровы! Почему Владимир Путин подарил всей стране выходной месяц, но не предложил никакой поддержки
В четверг, 2 апреля, Владимир Путин еще раз выступил с обращением к нации — на этот раз о том, что он не будет больше выступать с обращением к нации до конца месяца — можно будет отдохнуть от президента в эти нерабочие дни.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый умный браслет Redmi Band
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян
Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
Общество
В ВОЗ подтвердили более 1 млн заражений коронавирусом в мире
Ранее «Профиль» сообщил, что по данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило миллион.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.