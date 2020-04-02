Эксперты считают, что в начале следующей недели стоимость доллара в России вновь достигнет 80 рублей. Агентство Argus Media сообщает, что стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля опустилась до минимального уровня с марта 1999 года – до 10,54 долларов за баррель.

Политика Китай поблагодарил российские СМИ за объективное освещение пандемии Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин 3 апреля поблагодарила российские СМИ за объективное освещение пандемии коронавируса и предпринимаемых китайскими властями мер по борьбе с распространением заболевания, передает РИА Новости.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Здоровье В Самарской области возобновится работа системообразующих предприятий "В качестве дополнительного условия возвращения к обычному режиму работы опеределен перевод части сотрудников на дистанционный режим работы, а также индивидуальная работа по соблюдению мер безопасности", - сообщает пресс-служба областных властей.

Общество Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Здоровье Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.

Общество Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.