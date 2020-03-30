с чего всё началось

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — до $16,2 за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media со ссылкой на данные торгов.

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

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Космос Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

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Энергетика Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.

Политика Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.