Энергетика

REGNUMREGNUMСтоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — до $16,2 за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media со ссылкой на данные торгов.
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Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет
 30 марта ценовое агентство Argus Media.
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