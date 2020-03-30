Энергетика
REGNUMСтоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года
Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — до $16,2 за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus Media со ссылкой на данные торгов.
Читать в источнике
Оценить490
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Комментарии
Футбол
Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»
В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Происшествия
В Приморье семейная пара сбежала из карантина по коронавирусу
Молодая пара была помещена в инфекционную больницу после того, как транзитом через Москву прибыли из Израиля, пишет Вести:Приморье.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Футбол
Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Происшествия
После пяти дней изоляции в «Юбилейном» сахалинцев отпускают домой
Потом, после переговоров и улучшения бытовых условий, люди согласились спокойно подождать результатов повторных анализов.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Космос
Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Армия и оружие
Сивков объяснил, почему американские F-35 являются «металлоломом»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, почему Корпус морской пехоты (КМП) США намерен отказаться от новой партии F-35.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Общество
Минтруд напомнил о незаконности отправки россиян в неоплачиваемый отпуск
В министерстве труда России напомнили работодателям, что они не имеют права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы против его согласия.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Здоровье
Защитить легкие от коронавируса поможет чай с куркумой
Согласно ряду исследований, куркумин, который содержится в куркуме, способен защитить легкие от фиброза, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергической астмы, острого респираторного дистресс-синдрома, пишет «Российская газета».
Общество
За время эпидемии в Китае исчез 21 миллион абонентов телефонной связи
В Китае в период эпидемии COVID-19 исчезли более 21 миллиона абонентов мобильной связи.
Футбол
«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым
Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Здоровье
Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля
Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Здоровье
Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Энергетика
Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Тедеско не думает об уходе из «Спартака»
Тедеско заявил, что "Спартак" - большой клуб, он работает и не думает об уходе. Все мысли только о своей команде и своих игроках.
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Шоу-бизнес
Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
Политика
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.