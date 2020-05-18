Энергетика
РидусРоссийская нефть поднялась выше 30 долларов за баррель
Цена российской нефти марки Urals на торговых площадках в Северо-Западной Европе 15 мая подорожала на 1,49 доллара за баррель и впервые с середины марта достигла уровня 30,44 доллара.
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Цена российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе в пятницу, 15 мая, выросла на $1,49 за баррель и достигла уровня $30,44 за баррель, сообщает агентство Argus Media.РБК12:04
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