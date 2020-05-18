с чего всё началось

Цена российской нефти марки Urals на торговых площадках в Северо-Западной Европе 15 мая подорожала на 1,49 доллара за баррель и впервые с середины марта достигла уровня 30,44 доллара.

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 66

Общество Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30% ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS. 4

Общество Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. 227

Общество В Турции из-за коронавируса введут комендантский час Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике. 8

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 54

Общество В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 160

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году. 59

Культура «Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания. 108

Общество Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ Отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 41

Здоровье В Пензенской области доначислили выплаты медработникам В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей. 52

Общество Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек. 1

Шоу-бизнес СМИ узнали: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями СМИ узнали, что Хоакин Феникс (45 лет) и его подруга Руни Мара (35 лет) впервые станут родителями, сообщает Page Six.

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 22

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 267

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 60

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 96