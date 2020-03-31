Коронавирус
ИзвестияЦена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
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Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет
Эхо Москвы31 марта в 17:04
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