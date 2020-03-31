Коронавирус
РИА НовостиСтоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.
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Общество
В Крыму прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом
В ближайшее время в Крыму может увеличится количество заболевших коронавирусом из-за расширения тестирования.
Происшествия
В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса
В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Происшествия
Четырех заболевших коронавирусом в Омске заразил родственник из Москвы
Первых трех заболевших коронавирусом выявили в Омске 28 марта.
Здоровье
Новых случаев коронавирусной инфекции в Курской области не выявлено
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 15:30 31 марта, под медицинским наблюдением находятся 343 человека.
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Происшествия
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя
На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей
Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Грозный, 1 апреля 2020, 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Общество
В ХМАО выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В ХМАО подтвердились еще два случая заболевания коронавирусом, об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора в ХМАО Майя Соловьева на оперштабе.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Общество
Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции
В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Общество
Lamborghini запустила производство медицинских масок
Итальянская компания Automobili Lamborghini приступила к выпуску хирургических масок, сообщила пресс-служба компании.
Происшествия
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой
Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
В ответ пользователю придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек
В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play
«Страница не найдена», — говорится в Google Play. В поиске магазина также нельзя найти приложение под названием «Социальный мониторинг».
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.