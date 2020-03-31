Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.
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Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

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Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 19:12

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомостивчера в 09:58

Баррель Urals подешевел до 13 долларов

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Российская нефть подешевела до $13 за баррель

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Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

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Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

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Общество

В Крыму прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом

В ближайшее время в Крыму может увеличится количество заболевших коронавирусом из-за расширения тестирования.
Московский Комсомолец 04:48
Происшествия

В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса

В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:10
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

Четырех заболевших коронавирусом в Омске заразил родственник из Москвы

Первых трех заболевших коронавирусом выявили в Омске 28 марта.
Город55.ру 01:17
Здоровье

Новых случаев коронавирусной инфекции в Курской области не выявлено

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 15:30 31 марта, под медицинским наблюдением находятся 343 человека.
ГТРК Курск вчера в 11:57
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В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
ФАН 04:12
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Происшествия

В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя

На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Российская газета 04:42
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
ТВ Центр 04:26
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Грозный, 1 апреля 2020, 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
REGNUM 04:49
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

В ХМАО выявили еще два случая заболевания коронавирусом

В ХМАО подтвердились еще два случая заболевания коронавирусом, об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора в ХМАО Майя Соловьева на оперштабе.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:49
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Общество

Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции

В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Гипер НН 03:44
Общество

Lamborghini запустила производство медицинских масок

Итальянская компания Automobili Lamborghini приступила к выпуску хирургических масок, сообщила пресс-служба компании.
Взгляд.ру вчера в 13:00
Происшествия

Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города

Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:21
Политика

Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой

Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 12:47
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

В ответ пользователю придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
Ведомости 01:59
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек

В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:12
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play

«Страница не найдена», — говорится в Google Play. В поиске магазина также нельзя найти приложение под названием «Социальный мониторинг».
РБК 04:42
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
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