с чего всё началось

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

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