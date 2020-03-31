Коронавирус
РИА НовостиСтоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.
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Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $13/барр. – это минимальный уровень с марта 1999 г., сообщило Argus Media.Ведомости09:58
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Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
Стали известны параметры режима самоизоляции в Новосибирской области
Постановление, подписанное во вторник, 31 марта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, вводит ряд дополнительных ограничений на территории региона, связанных с угрозой коронавируса.
Технологии
Звёзды «Клиники» запустили подкаст, где пересматривают сериал с комментариями
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
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Общество
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Общество
Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина
Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
«Яндекс» начал отслеживать индекс самоизоляции россиян
Компания "Яндекс" проанализировала уровень самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса на основе открытых метрик с мобильных приложений.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал коронавирус.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
Общество
«Лучше прогулка на улице, чем новости о вирусе дома». Мусэрский — об успешной борьбе с коронавирусом без карантина
«Россия, сиди уже дома!» — звезды ругаются из-за правил карантина.
Наука
Влажный воздух может помочь победить коронавирус
Американские ученые выяснили, что при влажности воздуха, колеблющейся от 40 до 60 процентов, коронавирус передается намного реже, чем при других значениях.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разместили прощальную публикацию
Принц Гарри и Меган Маркл, которые с 1 апреля перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи и больше не смогут использовать свои титулы, разместили в своем Instagram-аккаунте прощальный пост, поблагодарив поклонников за поддержку.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост
Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».