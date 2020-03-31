Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.
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Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $13/барр. – это минимальный уровень с марта 1999 г., сообщило
 Argus Media.
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