Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Российская газета13:57

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС06:45

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости12:29

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК11:09

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости09:58

Цена на российскую нефть упала ниже стоимости мазута

Московский Комсомолец10:30

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ12:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Газета.Ru 08:28
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат вчера в 18:02
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru 06:24
Биатлон

Тихонов поддержал Резцову в желании подать иск на Губерниева

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не исключает подачи иска на известного комментатора Дмитрия Губерниева за оскорбления.
RT на русском 13:31
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн 14:03
Экономика

ВТБ назвал число обращений о реструктуризации кредитов

ВТБ получил за последнюю неделю более 13 тысяч обращений от клиентов по вопросам реструктуризации кредитов на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба банка.
Rambler News Service 13:45
Общество

Минюст предложил приостановить регистрацию браков и разводов

Министерство юстиции предлагает временно приостановить в России заключение и расторжение браков из-за распространения COVID-19.
Право.ру 06:02
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 09:49
Космос

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

1. 31 марта закончился переходный период после отказа от титулов 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Lenta.ru вчера в 17:06
Общество

Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

Эхо Москвы 18:06
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В магазины будут пускать определённое число людей, в очередях будет обеспечено отсутствие толкучки у дверей.
Вести Подмосковья вчера в 11:43
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Здоровье

Депутат Гордумы Ростова возглавил БСМП

В последний день 2019 года Александра Пономарёва назначили исполняющим обязанности главного врача БСМП.
Donnews.ru 15:40
Общество

Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест.
Lenta.ru 16:18
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
3DNews 02:57
Здоровье

На оснащение больниц Ростовской области выделят 1 млрд рублей

На оснащение и переоснащение больниц в Ростовской области оборудованием для борьбы с коронавирусом выделят более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает 31 марта пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна 17:04
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Белоруссии достигло 163

«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступили 11 человек», — заявили в Минздраве Белоруссии.
RT на русском 11:17
Футбол

Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола

Sport24.ru 17:59
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное