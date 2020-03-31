Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.
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Цены на нефть продолжат сильные колебания в ближайшей перспективе - Julius Baer

Финмаркет09:36

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ12:32

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости12:29

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК11:09

Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Российская газета13:57

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости09:58

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС06:45
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Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Общество

Блокпосты установлены на въезде в Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
ИА Красная Весна 13:06
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала новорожденную дочь

Светская обозревательница Божена Рынска рассказала о рождении дочери.
МИР 24 29 марта в 18:35
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Политика

Глава Полтавской ОГА напомнил землякам об отсутствии крематория

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что не знает, что делать с погибшими от коронавируса, так как в области нет крематория и призвал народ сажать огороды.
ИА Новороссия 14:03
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru 05:35
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Piter.tv 13:01
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на «КиноПоиске»

Фильм "Заражение" стал самым популярным на "КиноПоиске", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные портала.
Газета.Ru 12:03
Происшествия

В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса

Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
REGNUM 10:10
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru 13:08
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru 04:37
Космос

Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
AstroNews.ru вчера в 13:15
Происшествия

В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

Газета.Ru 05:38
Гаджеты

Huawei P40 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали представленный на прошлой неделе флагманский смартфон Huawei P40 Pro.
Ридус 12:42
Общество

Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов

В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:20
Здоровье

В Ивановской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По состоянию на 11 утра 31 марта 2020 года, в Ивановской области официально подтверждено 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
IvanovoNews 04:52
Экономика

Эксперты прогнозируют дефицит бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП

В 2020 году дефицит федерального бюджета РФ составит 1,8% ВВП, подсчитали в Институте экономики роста имени Столыпина и Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
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