Коронавирус
РИА НовостиСтоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. По сравнению с пятницей этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на 3,2 доллара.
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Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Общество
Блокпосты установлены на въезде в Севастополь
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Происшествия
В Перми скончался пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала новорожденную дочь
Светская обозревательница Божена Рынска рассказала о рождении дочери.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Политика
Глава Полтавской ОГА напомнил землякам об отсутствии крематория
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что не знает, что делать с погибшими от коронавируса, так как в области нет крематория и призвал народ сажать огороды.
Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на «КиноПоиске»
Фильм "Заражение" стал самым популярным на "КиноПоиске", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные портала.
Происшествия
В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса
Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Авто
Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции
В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Космос
Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС
Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
Гаджеты
Huawei P40 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали представленный на прошлой неделе флагманский смартфон Huawei P40 Pro.
Общество
Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов
В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Здоровье
В Ивановской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом
По состоянию на 11 утра 31 марта 2020 года, в Ивановской области официально подтверждено 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
Эксперты прогнозируют дефицит бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП
В 2020 году дефицит федерального бюджета РФ составит 1,8% ВВП, подсчитали в Институте экономики роста имени Столыпина и Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.