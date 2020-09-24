Стоимость счетчиков хотят включить в платежку за ЖКХ
Смотрите также
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за отсутствие масок
В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский
Наташа Королева записала пошлый клип после измены Тарзана
Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году на 6,3%
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса
Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Ким Чен Ын извинился за инцидент с гибелью гражданина Южной Кореи
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
Кабинет министров дал распоряжение изучить возможность включения цены установки счетчиков в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Правительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:54
Подробнее о событии
Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи
Фонтанка.Рувчера в 00:50