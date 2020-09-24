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Известия Мордовии
Известия Мордовии

Стоимость счетчиков хотят включить в платежку за ЖКХ

Кабинет министров дал распоряжение изучить возможность включения цены установки счетчиков в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:54
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REGNUM

Зюганов раскритиковал планы включить цену счетчиков в коммунальные платежи

REGNUMвчера в 14:26
РБК

Когда россиянам оплачивать установку счетчиков в новостройках

РБКвчера в 09:21
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъвчера в 17:54
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°вчера в 22:51
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьградвчера в 22:07
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАССвчера в 21:07
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Рувчера в 00:50

Ученые доказали возможность путешествия во времени без парадоксов

Студент австралийского университета, благодаря физико-математическим расчетам, показал, что вероятность путешествия во времени без нарушения принципов причинности, проще говоря без парадокса, существует.
Planet Today04:45
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Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru05:14
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