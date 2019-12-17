Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 год, по предварительным расчетам, составит 430 рублей в год. Такие данные озвучил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции в МИЦ "Известия".

с чего всё началось

Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 год, по предварительным расчетам, составит 430 рублей в год.

Стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

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