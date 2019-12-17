Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСтоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 год, по предварительным расчетам, составит 430 рублей в год.
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Стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 год, по предварительным расчетам, составит 430 рублей в год. Такие данные озвучил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции в МИЦ "Известия".
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Игорь Юргенс
Российский экономист
Российский экономист, президент Института современного развития. Кандидат экономических наук. Профессор Высшей школы экономики. В июне 2013 года повторно избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков, в том же году вошёл в пятёрку наиболее упоминаемых в прессе лиц, связанных со страхованием.
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