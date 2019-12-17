Экономика
Российская газетаСтоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год
Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 год, по предварительным расчетам, составит 430 рублей в год.
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Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 год, по предварительным расчетам, составит 430 рублей в год. Такие данные озвучил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции в МИЦ "Известия".Российская газета03:51
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