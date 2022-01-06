В частности, в Московской области в 2020 году средняя площадь нового дома на участке в 6 соток составляла 100-160 квадратных метров, сегодня на таком же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 "квадратов", рассказал эксперт.
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
Действующие чемпионы России в танцах на льду россияне Александра Степанова и Иван Букин должны попробовать обыграть соотечественников, чемпионов мира и Европы Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, сказала РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.