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Стоимость строительства частных домов в России за год выросла на 50%

Строительство частных домов за год подорожало в России почти в полтора раза.
Телеканал 360°
Увеличение стоимости строительства в первую очередь связанно с повышением цен на стройматериалы.
Lenta.ru
Более стремительный рост цен показал клееный брус – с 35 до 53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.
РИА Новости
В частности, в Московской области в 2020 году средняя площадь нового дома на участке в 6 соток составляла 100-160 квадратных метров, сегодня на таком же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 "квадратов", рассказал эксперт.
РИА Новости

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Стоимость строительства частных в домов в РФ выросла из-за удорожания стройматериалов
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Стоимость строительства частных домов в России за год выросла на 50%
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