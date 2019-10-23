На строительство метро город в 2020–2022 гг. направит 700 млрд руб. – годом ранее план был на 546 млрд (+28%). В эти расходы входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на линиях и станциях метро, а также на депо и технологической части пересадочных узлов.

с чего всё началось

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

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