Экономика
РБКСтоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
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с чего всё началось
На строительство метро город в 2020–2022 гг. направит 700 млрд руб. – годом ранее план был на 546 млрд (+28%). В эти расходы входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на линиях и станциях метро, а также на депо и технологической части пересадочных узлов.Ведомостивчера в 17:09
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Стоимость строительства метро в Москве в 2011-2024 годах превысит 2 трлн рублей
Интерфаксвчера в 22:24
Строительство метро с 2011 по 2024 год может обойтись Москве в 2 трлн рублей
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