Общество

РИАМОРИАМОСтоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей

На строительство подземки город в 2020-2022 годах направит 700 миллиардов рублей, при этом годом ранее план был на 546 миллиардов (+28%). С 2011 года по начало 2019 года Москва вложила в развитие метрополитена порядка 855 миллиардов рублей. До конца года будет освоено еще 176 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Московское метро подорожало вдвое

На строительство метро город в 2020–2022 гг. направит 700 млрд руб. – годом ранее план был на 546 млрд (+28%). В эти расходы входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на линиях и станциях метро, а также на депо и технологической части пересадочных узлов.
Ведомостивчера в 17:09

Подробнее о событии

Стоимость строительства метро в Москве в 2011-2024 годах превысит 2 трлн рублей

Интерфаксвчера в 22:24

Стоимость строительства метро в Москве выросла почти на 30 процентов и составляет сейчас около двух триллионов рублей

Эхо Москвы06:32

Строительство московского метро подорожало на сотни миллиардов рублей

Мослента00:17

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

РБКвчера в 22:39

Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей

РИАМО02:51

Строительство метро с 2011 по 2024 год может обойтись Москве в 2 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 20:44

Московское метро подорожало вдвое

Ведомостивчера в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Рифей-Пермь 22 октября в 06:43
Происшествия

В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Кино

Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

РБК 00:35
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Политика

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется на родину завтра, 26 октября, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 18:28
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 22 октября в 08:39
Фигурное катание

Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт 19:07
Экономика

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета вчера в 09:38
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Армия и оружие

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Политика

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Гаджеты

В России стартуют продажи Sony Xperia 5

Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
The GEEK вчера в 09:23
Политика

Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Общество

Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Происшествия

Росгвардия проверит подполковника на связь с Шакро Молодым

Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.
URA.Ru 21:35
Общество

Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей

Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости 07:07
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Баскетбол

«Химки» победили «Баварию» в Евролиге

Интерфакс-Спорт 16:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Футбол

Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
Спорт-Экспресс 16:19
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья вчера в 06:52
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

РИА Новости 14:28
Музыка

Пять тысяч фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody

Газета.Ru 10:06
Происшествия

В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости 21:47
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Энергетика

В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru 22:51
Общество

В Росатоме опровергли сообщения о ввозе радиоактивных отходов в РФ

Компания госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт" распространила официальное заявление, в котором говорится, что сообщения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии "абсолютно не соответствуют действительности".
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Футбол

Российская футбольная сборная поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА

Победы над Шотландией и Кипром в октябрьских матчах отборочного тура к Евро-2020 позволили российской сборной по футболу подняться сразу на пять строчек в мировом рейтинге команд.
Наша версия 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное