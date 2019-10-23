Общество
РИАМОСтоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
На строительство подземки город в 2020-2022 годах направит 700 миллиардов рублей, при этом годом ранее план был на 546 миллиардов (+28%). С 2011 года по начало 2019 года Москва вложила в развитие метрополитена порядка 855 миллиардов рублей. До конца года будет освоено еще 176 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
На строительство метро город в 2020–2022 гг. направит 700 млрд руб. – годом ранее план был на 546 млрд (+28%). В эти расходы входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на линиях и станциях метро, а также на депо и технологической части пересадочных узлов.Ведомостивчера в 17:09
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Стоимость строительства метро в Москве в 2011-2024 годах превысит 2 трлн рублей
Интерфаксвчера в 22:24
Строительство метро с 2011 по 2024 год может обойтись Москве в 2 трлн рублей
Коммерсантъвчера в 20:44
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