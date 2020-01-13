Общество

Lenta.ruLenta.ruСтоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
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Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новости21:11

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Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

РИА Новости21:11

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов на связь

Телеканал 360°20:00

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

РБК20:44

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Lenta.ru21:51

Сотовые операторы объяснили повышение тарифов на связь

URA.Ru21:31

Сотовые операторы сообщили о повышении стоимости тарифов на связь

Общественное телевидение России21:33

Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь

ПРАЙМ16:15
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