Общество

Lenta.ruLenta.ruСтоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Читать в источнике
Комментировать274
с чего всё началось

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новости21:11

Подробнее о событии

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов

RT на русском23:12

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Известия22:02

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов на связь

Телеканал 360°20:00

Сотовые операторы объяснили повышение тарифов на связь

URA.Ru21:31

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

РИА Новости21:11

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

РБК20:44

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Lenta.ru21:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Хоккей

Малкин стал третьим в истории «Питтсбурга» по голевым передачам

Российская газета 23:05
Здоровье

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости 16:34
Происшествия

Вылетевший из Шереметьево SSJ-100 вернулся в аэропорт

Самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), следовавший из Москвы в Ставрополь, через некоторое время после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево.
Lenta.ru 19:24
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Коммерсантъ 16:30
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия 10:52
Общество

FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
ТАСС 19:04
Футбол

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Sportbox.RU 13:39
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru 07:12
Происшествия

Главные новости к утру 13 января

В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Коммерсантъ 23:09
Политика

Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 10:51
Экономика

Bloomberg (США): Россия попыталась устроить «энергетическое доминирование», но рынки сделали ответных ход (Bloomberg)

России нужны были деньги и технологии (в первую очередь стальные трубы и компрессоры) для разработки своих обширных сибирских месторождений, тогда как рынком, способным поставлять эти вещи и нуждавшимся в природном газе, была Западная Европа.
ИноСМИ 18:14
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru 21:00
Общество

В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты

Аргументы недели вчера в 09:49
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 вчера в 15:43
Происшествия

В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
Твой Иркутск 21:00
Политика

Президент Абхазии подал в отставку

Коммерсантъ 12:29
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС 19:22
Здоровье

Как с болезнями связана привычная поза во время сна

Во время сна человек выбирает позу неосознанно, говорят специалисты. Однако именно этот показатель напрямую влияет на здоровье человека.
Волгоградская правда 21:02
Происшествия

В Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов

ТАСС 19:02
Армия и оружие

Как Россия обеспечивает высокий уровень боеспособности армии

RT на русском вчера в 15:17
Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
РИА Новости 10:01
Футбол

«Ротор» пригласил защитника Виталия Денисова

Волгоградский «Ротор» пригласил на тренировочные сборы в Турцию опытного 32-летнего защитника Виталия Денисова, расторгшего контракт с казанским «Рубином».
V1.ru 22:29
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru 17:02
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС 10 января в 05:56
Кино

Фильм «1917» возглавил американский прокат

В американском прокате сменился лидер.
Kinonews.ru 15:47
Общество

Дженнифер Лопес поразила публику откровенным декольте

На прошедшем в Лос-Анджелесе мероприятии Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье.
VSE42.RU 23:27
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
Экономика

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.
RT на русском 22:00
Экономика

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости 16:06
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное