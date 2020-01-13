Общество

Lenta.ruLenta.ruСтоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
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Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новостивчера в 21:11

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Сотовые операторы повысили стоимость тарифов

RT на русскомвчера в 23:12

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

РИА Новостивчера в 21:11

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Lenta.ruвчера в 21:51

Сотовые операторы объяснили повышение тарифов на связь

URA.Ruвчера в 21:31

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Известиявчера в 22:02

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

РБКвчера в 20:44

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов на связь

Телеканал 360°вчера в 20:00
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Происшествия

Наткнулся на собственную лыжу и погиб: в Шерегеше скончался турист

В Шерегеше турист из Новосибирской области наткнулся на собственную лыжню и скончался от полученных травм, сообщает РИА Новости.
Сибдепо вчера в 00:36
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС вчера в 10:04
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 11 января в 04:21
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Футбол

LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Бомбардир.ру вчера в 17:35
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня вчера в 07:41
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Парламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента в понедельник

Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января.
РБК вчера в 14:30
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 17:08
Здоровье

Соцсети: в Заринске впервые за 10 лет поставлен диагноз корь

Сообщается, что результаты лабораторной проверки будут известны в ближайшие дни. В Заринске заболевания корью не было более 10 лет.
Толк вчера в 02:38
Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК 11 января в 04:10
Шоу-бизнес

Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Популярная российская певица Пелагея прокомментировала расставание с хоккеистом, игроком сборной России Иваном Телегиным.
ФАН вчера в 22:05
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которую искали с 31 декабря. Как сообщили в полиции, школьница сама вернулась домой 12 января.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:39
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Экономика

Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
Известия вчера в 13:00
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Коммерсантъ вчера в 16:59
Политика

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru вчера в 07:15
Общество

Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год

ТАСС вчера в 23:08
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика

Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:47
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости 11 января в 21:42
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
REGNUM вчера в 15:43
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
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