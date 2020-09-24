Стоимость счетчиков хотят включить в платежку за ЖКХ
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Кабинет министров дал распоряжение изучить возможность включения цены установки счетчиков в коммунальные платежи россиян.В источнике
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Правительство может переложить стоимость приборов на население
Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:54
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