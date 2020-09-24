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Известия Мордовии
Известия Мордовии

Стоимость счетчиков хотят включить в платежку за ЖКХ

Кабинет министров дал распоряжение изучить возможность включения цены установки счетчиков в коммунальные платежи россиян.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:54
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Коммерсантъвчера в 17:54
РБК

Когда россиянам оплачивать установку счетчиков в новостройках

РБКвчера в 09:21
Фонтанка.Ру

Стоимость установки умных счётчиков предлагают включить в коммунальные платежи

Фонтанка.Рувчера в 00:50
Телеканал 360°

СМИ предупредили о дополнительном росте коммунальных платежей россиян

Телеканал 360°вчера в 22:51
Царьград

В счета-фактуры ЖКХ хотят добавить ещё один платёж

Царьградвчера в 22:07
ТАСС

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян

ТАССвчера в 21:07
REGNUM

Зюганов раскритиковал планы включить цену счетчиков в коммунальные платежи

REGNUMвчера в 14:26

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
РИА Новости01:34

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ruвчера в 11:52

Подразделение нового рода войск США размещено на базе вблизи Ирана

Подразделение нового рода войск США размещено на базе вблизи Ирана Первая эскадрилья недавно сформированных космических сил США размещена за пределами страны — на американской базе Эль-Удейд в Катаре.
Коммерсантъ22 сентября в 14:41

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00

Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03