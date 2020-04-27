Экономика
МонаВистаЗа период карантина цены на вторичное жилье снизились
За время действия ограничительных мер в среднем по России цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости снизилась на 3%. Об этом сообщается на сайте сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.
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Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции
Российская газета27 апреля в 08:32
Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции
Rambler News Service27 апреля в 08:03
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