Экономика

BFM.ruBFM.ruСтоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.
РБК00:00

Подробнее о событии

Стоимость выброшенных россиянами продуктов составила 1,6 трлн рублей

UfacityNews.ru15:05

Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей

Коммерсантъ02:13

Эксперты назвали стоимость выбрасываемой россиянами еды

Rambler News Service05:10

Россияне ежегодно выбрасывают продуктов на сумму 1,6 трлн рублей

News.ru02:42

Социологи подсчитали стоимость выброшенной россиянами еды

Комсомольская правда05:16

Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей

URA.Ru01:09

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 10:59
Космос

Первый женский дуэт выйдет в открытый космос 21 октября

Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр проведут совместный выход в открытый космос 21 октября, сообщила представитель NASA Кэтрин Макартур на брифинге 4 октября.
Политика Сегодня 15:28
Общество

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Космос

Американцы создали GPS нового поколения

Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Путин отметит 67-й день рождения на природе

REGNUM 07:20
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»

Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Культура

В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ

Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Космос

Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»

По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец 07:04
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика

В Госдепе прокомментировали практику отказа в визах россиянам

Журналисты поинтересовались в Госдепе, не являются ли случаи отказа в визах российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.
ФАН 01:12
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат

Культуромания 01:25
Политика

В Италии задержан второй подозреваемый по делу Коршунова

Второй подозреваемый по делу россиянина, топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова задержан в Италии, сообщили в Министерстве юстиции США.
News.ru 12:59
Происшествия

Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok

Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Культура

Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Здоровье

В США стремительно растет число заболевших от курения вейпов

В США, по данным на 1 октября, зафиксировано 1080 случаев неизвестного заболевания, которое поражает курильщиков вейпов.
BFM.ru 11:34
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Шоу-бизнес

Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»

Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Экономика

В 2020 году МРОТ планируют поднять до 12130 рублей

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, последние годы регион находится в числе лидеров в ЦФО по уровню минимальной заработной платы.
Тульская пресса 02 октября в 05:49
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ТАСС 00:33
Экономика

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев показал, как выглядел в детстве

Известный российский певец Валерий Леонтьев опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram архивный снимок, на котором соединил себя в двух возрастах, познакомив поклонников с тем, как выглядел в детстве.
Дни24 вчера в 06:26
Технологии

Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии

Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное