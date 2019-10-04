Экономика

BFM.ruBFM.ruСтоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Стоимость выброшенных россиянами продуктов составила 1,6 трлн рублей

UfacityNews.ruвчера в 15:05

Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей

URA.Ruвчера в 01:09

Ежегодно россияне отправляют на помойку тонны еды на 1,6 трлн рублей

Life.ruвчера в 05:51

Подсчитана стоимость выброшенных россиянами продуктов

Газета.Ruвчера в 04:43

Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 02:13

Россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму 1,64 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 08:12

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

РБКвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Гаджеты

Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя

В городе R вчера в 07:11
Общество

В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам

Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Наука

В России разработают судно для подъема затонувших кораблей

Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.
N+1 06:49
Футбол

«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета

Вести.Ru 09:03
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

NewInform 09:08
Энергетика

Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»

«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва вчера в 13:31
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия

На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Единоборства

Нурмагомедов оценил предстоящий бой Кокляева и Емельяненко

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о предстоящем бое между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом Александром Емельяненко.
Известия 09:10
Космос

Огненный шар над Чили не был метеоритом

Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.
Goroday.ru 03 октября в 10:57
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Культура

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

КП - Донецк вчера в 17:07
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика

Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости 09:41
Наука

Парализованный смог пойти с помощью управляемого мозгом экзоскелета

Управляемый мозгом экзоскелет позволил двигаться полностью парализованному ниже шеи мужчине, 5 октября сообщило агентство France Press.
Красная весна 04:35
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Космос

«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году

"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Авто

В России стартовали продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором

Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo.
Автоновости дня 03 октября в 10:16
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат вчера в 23:27
Хоккей

Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.
Московский Комсомолец 09:26
Общество

Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска уволили после пьяного дебоша

Специалиста одного из подразделений администрации Южно-Сахалинска уволили после того, как в интернет попало видео с его участием.
РИА Сахалин-Курилы 04:22
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Вести.Ru вчера в 16:38
Космос

Во льдах Энцелада найдена органика

Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Происшествия

На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

РИА Новости 08:46
Общество

Гуф извинился за оскорбление чеченок

РИА Новости 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное