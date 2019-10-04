Экономика

BFM.ruBFM.ruСтоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Стоимость выброшенных россиянами продуктов составила 1,6 трлн рублей

UfacityNews.ruвчера в 15:05

Россияне ежегодно выбрасывают продукты на сумму 1,64 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 08:12

Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей

URA.Ruвчера в 01:09

Подсчитана стоимость выброшенных россиянами продуктов

Газета.Ruвчера в 04:43

Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 02:13

Ежегодно россияне отправляют на помойку тонны еды на 1,6 трлн рублей

Life.ruвчера в 05:51

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

РБКвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Вечерняя Москва вчера в 12:19
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс 03 октября в 02:53
Музыка

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Здоровье

Врач объяснил, когда реально открывается «второе дыхание»

По словам врача-реабилитолога Александра Сибилева, термин "второе дыхание" имеет под собой реальное физиологичное объяснение, а потому оправдан.
Medical Note 01:24
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Хоккей

«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер.
Sport24.ru вчера в 22:01
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Авто

Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона

Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
Авторамблер вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Общество

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

РИА Новости 02:11
Происшествия

В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
РИА Новости 01:15
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности до понедельника, 7 октября, в Москве и Московской области.
Газета.Ru 02:05
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru 03 октября в 12:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note 03 октября в 08:04
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Кино

Появилось фото со съемок «Аватара-2»

В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.
Культуромания вчера в 16:22
Здоровье

Учёные установили связь между употреблением алкоголя и деменцией

Исследователи из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые употребляют один-два бокала вина в день, имеют точно такие же шансы на развитие старческого слабоумия (деменции), что и их сверстники, которые спиртное употребляют от случая к случаю, пишет «Российская газета».
Профиль вчера в 07:09
Спорт

Акименко: не ожидал, что вообще выступлю на чемпионате мира

РИА Новости вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти двухмесячного ребенка

Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда из-за того, что на борту стало плохо двухмесячному ребенку.
Дождь вчера в 02:54
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 00:50
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
Кино

Кевин, Ровена и братья Винчестеры на новых кадрах 15 сезона «Сверхъестественное»

Popcornnews.ru 03 октября в 06:15
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Гаджеты

В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость

Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.
UfaTime.ru 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное