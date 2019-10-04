Экономика
BFM.ruСтоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.
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с чего всё началось
Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.РБКвчера в 00:00
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Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей
Коммерсантъвчера в 02:13
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