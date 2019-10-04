Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.

с чего всё началось

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.

Политика Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Шоу-бизнес Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.

Экономика Страховка с ушами: ОСАГО подсунет «жучка» и подорожает на 82% ОСАГО по цене каско Хуже всего, что сумма, которую придется выложить водителю без телематического датчика, уже в 2020 году для некоторых россиян может стать выше более чем на 100%.

Футбол Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика В Португалии завершились парламентские выборы Результаты будут опубликованы в ближайшее время В Португалии завершилось на парламентских выборах.

Космос Девятая планета может оказаться чёрной дырой размером с бумажник В статье, опубликованной в arXiv, онлайн-хранилище препринтов, выдвигается гипотеза, что «девятая планета» может быть одной из подобных древних чёрных дыр.

Политика Советник президента ЦАР: в страну прибыли сотрудники ЦРУ Американская разведка отправила группу сотрудников в Центральноафриканскую Республику после приезда туда российских специалистов.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Гаджеты Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Культура Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Здоровье Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.

Политика Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.