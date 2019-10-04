Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.

с чего всё началось

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.

Политика Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США В Кремле считают неприемлемыми задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Транспорт В ПДД добавят самокаты и гироскутеры В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.

Футбол Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.

Общество Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Как поясняют представители спортподразделения VW, разделенная на две части буква R «символизирует начало новой эры, а также приверженность марки сохранению высоких динамических характеристик и эксклюзивности».

Политика Песков уточнил статус России в рамках «нормандского формата» По словам представителя главы РФ, наша страна вместе с Францией и ФРГ является гарантом в данной ситуации, заинтересованным в том, чтобы выполнялись все мероприятия в рамках «нормандского формата».

Здоровье Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Экономика Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.