Экономика
BFM.ruСтоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. При этом больше всего еды выбрасывают домохозяйства, а торговые сети — на втором месте.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.РБК04 октября в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость выброшенных россиянами продуктов составила 1,6 трлн рублей
UfacityNews.ru04 октября в 15:05
Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей
Коммерсантъ04 октября в 02:13
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Общество
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине
Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенсе, сообщает РИА Новости.
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
Политика
Власти Ирана пояснили причину задержания российской журналистки Юзик
Задержание журналистки из России Юлии Юзик, которая была арестована 2 октября, не связано с вопросом о шпионаже.
Кино
Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»
Политика
Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США
В Кремле считают неприемлемыми задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Транспорт
В ПДД добавят самокаты и гироскутеры
В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Как поясняют представители спортподразделения VW, разделенная на две части буква R «символизирует начало новой эры, а также приверженность марки сохранению высоких динамических характеристик и эксклюзивности».
Политика
Песков уточнил статус России в рамках «нормандского формата»
По словам представителя главы РФ, наша страна вместе с Францией и ФРГ является гарантом в данной ситуации, заинтересованным в том, чтобы выполнялись все мероприятия в рамках «нормандского формата».
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Происшествия
В МЧС назвали окончательную причину пожара в лагере «Холдоми»
Пожар в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел из-за аварийного режима работы электросетей.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Экономика
Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков
Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.