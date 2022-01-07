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Стоимость жилья на вторичном рынке России в декабре 2021 года выросла на 2,2%

Стоимость жилья на вторичном рынке в 16 крупных городах России в декабре 2021 года выросла в среднем на 2,2%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан Аналитики».
Экономика сегодня
Согласно расчетам «Циан.Аналитики», наиболее выраженный рост средней стоимости вторичного жилья за месяц произошел в Самаре и Омске.
Коммерсантъ
Тем не менее руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков называет наиболее бюджетным районом «старой» Москвы Солнцево, где экспонируется самое доступное предложение на вторичном рынке — небольшая студия за 6,1 млн руб.
Коммерсантъ
Хотя руководитель направлений первичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев напоминает, что на вторичном рынке многие продавцы часто занимают устойчивую позицию, предпочитая не снижать цену.
Коммерсантъ

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Стоимость жилья на вторичном рынке России в декабре 2021 года выросла на 2,2%
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