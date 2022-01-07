Тем не менее руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков называет наиболее бюджетным районом «старой» Москвы Солнцево, где экспонируется самое доступное предложение на вторичном рынке — небольшая студия за 6,1 млн руб.
Хотя руководитель направлений первичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев напоминает, что на вторичном рынке многие продавцы часто занимают устойчивую позицию, предпочитая не снижать цену.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "неоптимистичный" настрой США перед встречей с РФ в Женеве, шутливо посоветовала американским партнерам каким-либо образом поднять настроение.