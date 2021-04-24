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Стоимость жилья в Сочи достигла уровня Москвы

Специалисты в сфере недвижимости заметили рост стоимости жилья на первичном рынке в Сочи. В некоторых районах курорта цена достигла уровня московских новостроек бизнес-класса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Nedvex.В источнике
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С чего всё началось

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

Объем предложения на первичном рынке жилья Сочи в апреле 2021 года снизился на рекордные 62% к январю этого года и достиг 260 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики Nedvex, добавляя, что по сравнению с прошлым летом, когда льготная ипотека только была запущена, объем жилья в новостройках упал в три раза.
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