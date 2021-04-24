Специалисты в сфере недвижимости заметили рост стоимости жилья на первичном рынке в Сочи. В некоторых районах курорта цена достигла уровня московских новостроек бизнес-класса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Nedvex.

С чего всё началось Цены на курортную недвижимость догоняют московские За последние три месяца средняя цена выросла на 30%, с 192 тыс. руб. до 249 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает гендиректор Nedvex Юлия Галимова. В отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса. Коммерсантъ 17:20