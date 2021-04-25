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Экономика

Стоимость жилья в Сочи на первичном рынке достигла уровня Москвы

В Сочи заметно выросла стоимость жилья на первичном рынке. В ряде районах курортного города цена сравнялась со стоимостью новостроек бизнес-класса в Москве. По информации компании «Nedvex», спрос на недвижимость в Сочи растет из-за ограничений полётов на иностранные курорты.В источнике
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С чего всё началось

Цены на курортную недвижимость догоняют московские

Объем предложения на первичном рынке жилья Сочи в апреле 2021 года снизился на рекордные 62% к январю этого года и достиг 260 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики Nedvex, добавляя, что по сравнению с прошлым летом, когда льготная ипотека только была запущена, объем жилья в новостройках упал в три раза.
Коммерсантъвчера в 17:20

Подробнее о событии

Стоимость жилья в Сочи достигла уровня Москвы

Lenta.ruвчера в 11:46

Эксперты сообщили о росте цен на жилье в Сочи до уровня Москвы

Forbesвчера в 10:24

Цены на первичном рынке жилья в Сочи растут до уровня московских

ФАНвчера в 06:54

Стоимость курортного жилья в России растет до уровня Москвы

ПРАЙМвчера в 09:49

Nedvex: Стоимость жилья в Сочи достигла уровня Москвы

SM Newsвчера в 08:25

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