Стоимость жилья в Сочи на первичном рынке достигла уровня Москвы
В Сочи заметно выросла стоимость жилья на первичном рынке. В ряде районах курортного города цена сравнялась со стоимостью новостроек бизнес-класса в Москве. По информации компании «Nedvex», спрос на недвижимость в Сочи растет из-за ограничений полётов на иностранные курорты.В источнике
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Объем предложения на первичном рынке жилья Сочи в апреле 2021 года снизился на рекордные 62% к январю этого года и достиг 260 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики Nedvex, добавляя, что по сравнению с прошлым летом, когда льготная ипотека только была запущена, объем жилья в новостройках упал в три раза.
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