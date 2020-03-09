Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость золота достигла максимума за последние восемь лет

После срыва сделки ОПЕК+ и коронавирусного шока цена на золото обновила восьмилетний максимум, передает Reuters. Согласно данным торгов мировых бирж, цена на золото XAU увеличилась до $1702,45. При этом фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 1,6% до $ 1699,70 за унцию.
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