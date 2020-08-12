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Газета.Ru
Газета.Ru

Стоимость золота на Comex продолжила падение

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex продолжила падение ниже $1,9 тысячи за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Цена на золото опустилась ниже $1900 за тройскую унцию

Коммерсантъ22:30
ГЛАС.RU

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RUвчера в 07:07
Газета.Ru

Стоимость золота на Comex продолжила падение

Газета.Ru22:06
ТАСС

Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию впервые с 26 июля

ТАСС22:48
Московский Комсомолец

Цены на золото начали резко падать после стремительного роста

Московский Комсомолец20:37
Взгляд.ру

Цена золота упала на 5,2%

Взгляд.рувчера в 14:58
ПРАЙМ

Цена на золото упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара

ПРАЙМ01:58

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
1

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

По оценкам аналитиков FinExpertiza, совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) весной 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб. Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России.
Коммерсантъ08:52
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Украина потребовала у Минска выдачи 28 задержанных граждан РФ

«Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
REGNUM08:31
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Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»

В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.
Anewsвчера в 05:50
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Названы продукты для защиты от коронавируса

Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты, помогающие укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса.
РИА Новости07:13
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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