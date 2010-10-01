Экономика

ТАССТАСССтоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года

Цена на золото выросла на 1,9%, достигнув отметки в $1704,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость драгоценного металла находилась на таком уровне в декабре 2012 года. По состоянию на 12:45 мск котировки цен на золото перешли к снижению.
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Энергетика

Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:25
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 05:23
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Футбол

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 17:38
Политика

Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером.
Вести.Ru 05:34
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News вчера в 05:26
Кино

Рецензия на фильм «Правосудии Спенсера» с Марком Уолбергом

Авторы комедийного триллера с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера" попытались обновить жанр фильмов в духе Гая Ричи о крепких и бескомпромиссных парнях, однако желание выглядеть прогрессивными обернулось лишь набором штампов, взятых из сериалов и клипов.
Газета.Ru 06 марта в 11:25
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Энергетика

Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А 02:56
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Единоборства

Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248

Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Спорт-Экспресс вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век вчера в 08:57
Футбол

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Известия вчера в 20:20
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею не будет перенесен в Сочи

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в конце апреля - начале мая в швейцарской Лозанне, не будет перенесен в Сочи.
ProstoProSport 05:20
Экономика

Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Газета.Ru 04:31
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

BFM.ru 03:42
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Lenta.ru 05:31
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

RT на русском 05:39
Футбол

Футболист итальянского клуба вылечился от коронавируса

Футболист итальянского клуба Серии С "Пьянзе" вылечился от коронавируса, сообщает Virgilio.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Старую жизнь завершают завтра принц Гарри и его жена Меган

Ежегодная служба в Вестминстерском аббатстве завершит двухмесячную историю «развода» Гарри и Меган с кланом Виндзоров.
LentaChel.ru вчера в 15:13
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

BFM.ru 04:17
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Биатлон

Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлониста

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов ответил, на сколько он близок к завершению спортивной карьеры.
News.ru 05:38
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