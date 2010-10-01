Цена на золото выросла на 1,9%, достигнув отметки в $1704,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость драгоценного металла находилась на таком уровне в декабре 2012 года. По состоянию на 12:45 мск котировки цен на золото перешли к снижению.

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года

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