Экономика
ТАСССтоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года
Цена на золото выросла на 1,9%, достигнув отметки в $1704,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость драгоценного металла находилась на таком уровне в декабре 2012 года. По состоянию на 12:45 мск котировки цен на золото перешли к снижению.
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Энергетика
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Футбол
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса.
Политика
Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17
В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Кино
Рецензия на фильм «Правосудии Спенсера» с Марком Уолбергом
Авторы комедийного триллера с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера" попытались обновить жанр фильмов в духе Гая Ричи о крепких и бескомпромиссных парнях, однако желание выглядеть прогрессивными обернулось лишь набором штампов, взятых из сериалов и клипов.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Единоборства
Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248
Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Футбол
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею не будет перенесен в Сочи
Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в конце апреля - начале мая в швейцарской Лозанне, не будет перенесен в Сочи.
Экономика
Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Футбол
Футболист итальянского клуба вылечился от коронавируса
Футболист итальянского клуба Серии С "Пьянзе" вылечился от коронавируса, сообщает Virgilio.
Шоу-бизнес
Старую жизнь завершают завтра принц Гарри и его жена Меган
Ежегодная служба в Вестминстерском аббатстве завершит двухмесячную историю «развода» Гарри и Меган с кланом Виндзоров.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Биатлон
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлониста
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов ответил, на сколько он близок к завершению спортивной карьеры.