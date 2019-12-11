Экономика
ПРАЙМСтоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США
ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Регулятор отметил, что не ожидает снижения ставки в следующем году, а также подтвердил прогнозы по росту ВВП США на текущий и следующий года.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Общество
Росстат назвал число предрасположенных к ожирению граждан России
17,8% мужчин и 24,5% женщин уже страдают от ожирения. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Финансы
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Общество
Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»
Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
Экономика
Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Киберспорт
«Клянусь, никогда не видел турнира хуже». Откровение Nix об IeSF 2019
Клянусь, никогда не видел хуже турнира.
Гаджеты
Представлен инновационный смартфон Samsung Galaxy A51
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
Биатлон
Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау
В Риднау (Италия) стартовал второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у женщин.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Игры
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
Наука
В Гренландии за 30 лет лед стал таять в 7 раз быстрее
Экологи заявили, что за 30 лет скорость таяния Гренландского ледника возросла в семь раз.
Происшествия
На станции в Иркутской области погиб военнослужащий
В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.