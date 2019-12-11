Экономика

ПРАЙМПРАЙМСтоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Регулятор отметил, что не ожидает снижения ставки в следующем году, а также подтвердил прогнозы по росту ВВП США на текущий и следующий года.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

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РБКвчера в 14:02

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Газета.Ruвчера в 15:50
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