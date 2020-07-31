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Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию

Москва, 31 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сегодня, 31 июля, стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию. Таковы данные биржи Comex (входит в группу Нью-Йоркской товарной биржи), сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки
 на 11:22 мск.
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