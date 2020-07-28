Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки
 на 11:22 мск.
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Экономика

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Экономика

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Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

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Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине

Неизвестные злоумышленники напали на торговый центр в Берлине (Германия). По предварительной информации, в результате атаки пострадали люди.
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В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

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Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%

Спрос на электромобили с пробегом в России по итогам второго квартала 2020 года вырос на 132%.
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При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
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МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

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Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

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«Северный поток-2» разрешили достраивать

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