Энергетика
Financial OneСтоит ли держать акции ОГК-2 ради дивидендов
Снижение ставок делает привлекательными дивиденды компании, которые растут третий год подряд. По итогам 2018 года ОГК-2 заплатила 35% от прибыли по РСБУ, что составило около 0,0369 рубля на акцию.
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Гаджеты
Google создала приложения для борьбы с зависимостью от смартфона
Американская транснациональная корпорация Google создала приложения, которые помогут побороть зависимость от смартфона.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Футбол
Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается
Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
Происшествия
В Москве угрожают выбросить ребенка из окна квартиры
На юге Москвы спасатели пытаются попасть в квартиру, где, по информации СМИ, человек угрожает выбросить ребенка из окна, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по Москве Юлию Иванову.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
Общество
Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому
Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль, график президента РФ очень насыщенный, контакты с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах", заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Игры
Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг
Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Экономика
Задолженность по зарплате в России в декабре снизилась на 27,3%
Долги за 2018 год составляют 495,1 млн руб. (23,4%), за 2017 год и ранее - 626,4 млн руб. (29,6%).
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле
Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
Общество
Умер советник Сечина Владимир Фейгин
Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ), член совета директоров «Интер РАО ЕЭС», возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Политика
Хинштейн утвержден главой комитета Госдумы по информационной политике
Госдума назначила депутата Александра Хинштейна председателем комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.
Политика
Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике
Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.