Энергетика

Financial OneFinancial OneСтоит ли держать акции ОГК-2 ради дивидендов

Снижение ставок делает привлекательными дивиденды компании, которые растут третий год подряд. По итогам 2018 года ОГК-2 заплатила 35% от прибыли по РСБУ, что составило около 0,0369 рубля на акцию.
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Газпромбанк назвал самые перспективные российские акции нефтегазового сектора

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«Для нефтегазовых компаний этот год будет неплохим»

Коммерсантъ FMвчера в 10:35
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Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается

Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
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В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
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Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
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Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль, график президента РФ очень насыщенный, контакты с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах", заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

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Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг

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Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Задолженность по зарплате в России в декабре снизилась на 27,3%

Долги за 2018 год составляют 495,1 млн руб. (23,4%), за 2017 год и ранее - 626,4 млн руб. (29,6%).
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Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
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Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле

Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
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Умер советник Сечина Владимир Фейгин

Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ), член совета директоров «Интер РАО ЕЭС», возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет.
РБК 08:21
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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Хинштейн утвержден главой комитета Госдумы по информационной политике

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Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
RT на русском 05:59
Политика

Максим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
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Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
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Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс

Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
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Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 08:19
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