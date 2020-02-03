Происшествия

ИзвестияИзвестияСтойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Прокуратура проверит «РусЛайн» после инцидента с ее самолетом в аэропорту Томска

Интерфакс04:37

Прокуратура проверит «Руслайн» после аварийной посадки лайнера в Томске

ТАСС04:57

Томский аэропорт снова работает в обычном режиме

Tomsk.Ru00:11

Все рейсы, задержанные из-за ЧП в аэропорту, вылетели из Томска

РИА Томск04:27

В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

РИА Новости00:48

Задержанные из-за поломки самолета на посадочной полосе рейсы вылетели из Томска

vtomske.ru04:50

Рейсы Москва-Томск, направленные в новосибирский аэропорт из-за инцидента с самолетом из Екатеринбурга, прибыли в пункт назначения

Интерфакс - Россия03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия

Пьяный россиянин изнасиловал жену на глазах несовершеннолетних дочерей

Lenta.ru 06:02
Общество

Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей

Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Комсомольская правда 02:26
Экономика

Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции уже более 360.
Вести.Ru 01:10
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие

Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая

Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
РБК вчера в 08:29
Авто

В России нашли новые машины за 349 тысяч рублей

Российская газета 05:00
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета 31 января в 06:58
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Происшествия

В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП

Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
РИА Новости 05:48
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Ведомости 05:57
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews 01 февраля в 05:16
Происшествия

Семьям погибших на заводе в Мценске выплатят по 200 тысяч рублей

РИА Новости 05:26
Космос

Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
N+1 01:36
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Писатель Захар Прилепин, лидер общественного движения "За правду", объявил о создании одноименной политической партии.
Российская газета 01 февраля в 08:39
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

RT на русском 05:37
Происшествия

Задержан угонщик, протаранивший здание МВД Москвы

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.
Российская газета 03:17
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Теннис

Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Коммерсантъ 01 февраля в 06:05
Футбол

Карпин поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

Футболисты нашего клуба подарили Валерию Карпину на день рождения модный рюкзак.
ФК Ростов 04:34
Происшествия

80 тысяч владимирцев остались без тепла

В городе Владимире из-за прорыва магистрального водопровода 83 тысячи человек остались без горячей воды и отопления с вечера 2 февраля, сообщил портал «Зебра-ТВ».
REGNUM 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное