Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Экономика Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции уже более 360.

Политика Россияне поддержали поправки в Конституцию Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Армия и оружие Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Происшествия В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

Политика Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.

Политика Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.

Шоу-бизнес Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.

Политика В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

Происшествия В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.