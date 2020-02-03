Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПри посадке в Томске у пассажирского самолета разрушилась стойка шасси

Стойка переднего шасси разрушилась у самолета Bombardier CRJ-100, совершившего посадку в томском международном аэропорту имени Н.И. Камова. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на борту находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. По данным прокуратуры, пострадавших нет.
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Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

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