Происшествия
ТАССВ Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси
Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Политика
В опубликованных переговорах с Трампом Зеленский наехал на Меркель
В разговоре, состоявшемся после победы «Слуги народа» на парламентских выборах, Зеленский поддакивает Трампу, говорящему о том, что Меркель и Макрон много болтают, но ничего не делают для Украины.
Московский Комсомолец 11:19
Политика
США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ
США не выдали визы не только некоторым членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, но и части представителей РФ, которые должны были выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 05:48
Гаджеты
Google запустила подписку для игр и приложений Play Pass
Компания Google запускает новый сервис под названием «Google Play Pass». Стоимость подписки на новый сервис составляет $4,99 в месяц.
MobiDevices вчера в 08:10
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки об индивидуализации ОСАГО
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который был внесен правительством РФ.
ТАСС 04:58
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ченнинга Татума ждет ребенка от нового возлюбленного
Американская актриса, танцовщица и хореограф Дженна Дуан призналась, что ждет ребенка от актера и певца, лауреата премии «Тони» Стива Кази.
Комсомольская правда вчера в 10:28
Культура
Бондарчук, Швыдкой и Ургант стали финалистами ТЭФИ-2019
Культуромания вчера в 16:12
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург», у Магнитогорска 7 поражений в 8 матчах
«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» — 1:3. В составе хозяев отличился Павел Дорофеев, у гостей — Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко.
Спорт-Экспресс 12:14
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
РИА Новости 10:10
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Энергетика
В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти
К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы.
Газета.Ru 09:52
Футбол
«Динамо» вылетело из Кубка России
В среду динамовцы в 1/16 Кубка России проиграли во Владивостоке «Лучу» 1:0, так толком и не создав опасностей у ворот соперников.
Комсомольская правда 11:36
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Кино
«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт 22 сентября в 23:59
Происшествия
В колонии Соликамска осужденные избили и изнасиловали заключенного
Новости Перми 59.ru 08:17