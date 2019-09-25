Происшествия

ТАССТАССВ Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси

Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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