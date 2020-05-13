Коронавирус
Наша версияСтолетняя россиянка вылечилась от коронавируса
Сегодня в Москве в день своего столетия из больницы выписалась Пелагея Михайловна Пояркова - самая старая пациентка из России, которой удалось победить коронавирус.
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«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ФМБА.RT на русском08:57
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Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
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Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
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Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
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В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
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Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
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Коммерсантъ 16:57
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Известия 09:53
Армия и оружие
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 18:04
Происшествия
На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков
Российская газета 03:51
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Футбол
«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС
Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.
REGNUM 05:13
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
Здоровье
Врач описал портрет «коронавирусного» больного в реанимации
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
Аргументы недели 03:32
Здоровье
Премьер Украины: отмены карантина требуют «политические спекулянты»
Киев, 13 мая 2020, 16:17 — REGNUM Полной отмены карантина на Украине требуют «политические спекулянты», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сегодня, 13 мая.
REGNUM 09:17
Общество
В России разрешили выдавать полис ОСАГО без техосмотра
Госдума приняла 13 мая в окончательном чтении законопроект, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 11:52
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
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Piter.tv 08:44
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму
Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25