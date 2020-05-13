Коронавирус

Наша версияНаша версияСтолетняя россиянка вылечилась от коронавируса

Сегодня в Москве в день своего столетия из больницы выписалась Пелагея Михайловна Пояркова - самая старая пациентка из России, которой удалось победить коронавирус.
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«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится
 в сообщении ФМБА.
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