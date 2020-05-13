с чего всё началось

Сегодня в Москве в день своего столетия из больницы выписалась Пелагея Михайловна Пояркова - самая старая пациентка из России, которой удалось победить коронавирус.

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 877

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Происшествия Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов. 4

Футбол Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.

Армия и оружие Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.

Футбол «Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 782

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 154

Здоровье Врач описал портрет «коронавирусного» больного в реанимации Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье Премьер Украины: отмены карантина требуют «политические спекулянты» Киев, 13 мая 2020, 16:17 — REGNUM Полной отмены карантина на Украине требуют «политические спекулянты», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сегодня, 13 мая.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 539