Коронавирус
Взгляд.руСтолетняя россиянка вылечилась от коронавируса
В Москве в день своего 100-летия из больницы выписана пациентка, вылечившаяся от коронавируса, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
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с чего всё началось
«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ФМБА.RT на русском08:57
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Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Политика
Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса
Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Общество
Власти отказались от создания российского аналога «Википедии»
Идея создания российского аналога «Википедии» появилась в 2016 году и была поддержана властями.
Петрозаводск говорит 07:48
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня 09:47
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Футбол
Балотелли рассказал о поедании картона на карантине
ProstoProSport 14:57
Наука
Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях
Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.
N+1 02:40
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Игры
Сложности с подготовкой: Square Enix не станет проводить цифровое шоу вместо презентации на Е3 2020
Японское издательство Square Enix решило не проводить цифровое шоу вместо презентации, которая должна была состояться в рамках Е3 2020.
3DNews 14:52
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Спорт
Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина
Sports.ru 11:16
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Общество
Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры
9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию.
ГТРК Владимир 09:50
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29