с чего всё началось

В Москве в день своего 100-летия из больницы выписана пациентка, вылечившаяся от коронавируса, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 576

Политика Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 141

Общество Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. 689

Общество Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. 778

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 6

Политика Три российских региона задумали объединить Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. 42

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 327

Общество Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.

Наука Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии. 1

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 4,1K

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 1

Экономика Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5% Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда. 8

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 186

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 30

Экономика Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. 34

Общество Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры 9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию. 373

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 274