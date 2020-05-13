Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руСтолетняя россиянка вылечилась от коронавируса

В Москве в день своего 100-летия из больницы выписана пациентка, вылечившаяся от коронавируса, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
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«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится
 в сообщении ФМБА.
RT на русском08:57

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В Москве от коронавируса вылечилась столетняя пациентка

РБК10:02

Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

Вести.Ru07:38

Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

РИА Новости08:20

В Москве выписали вылечившуюся от COVID-19 бабушку в день ее 100-летия

Известия08:18

100-летняя россиянка выздоровела после заражения COVID-19

Газета.Ru08:05

В Москве столетняя пациентка вылечилась от коронавируса

RT на русском08:57

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс07:26
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Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
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Политика

Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса

Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
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Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

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Общество

Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
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Общество

Власти отказались от создания российского аналога «Википедии»

Идея создания российского аналога «Википедии» появилась в 2016 году и была поддержана властями.
Петрозаводск говорит 07:48
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Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня 09:47
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Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
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Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
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Футбол

Балотелли рассказал о поедании картона на карантине

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Наука

Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях

Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.
N+1 02:40
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
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Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
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Игры

Сложности с подготовкой: Square Enix не станет проводить цифровое шоу вместо презентации на Е3 2020

Японское издательство Square Enix решило не проводить цифровое шоу вместо презентации, которая должна была состояться в рамках Е3 2020.
3DNews 14:52
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Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Спорт

Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Sports.ru 11:16
Экономика

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
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Общество

Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры

9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию.
ГТРК Владимир 09:50
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Кино

Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая

URA.Ru вчера в 08:12
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
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