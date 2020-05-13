с чего всё началось

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

Политика Три российских региона задумали объединить Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. 209

Здоровье Названо уникальное свойство коронавируса Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. 2

Общество В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. 308

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 927

Экономика Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, подкосила экономику Швеции, которая является одной из богатейших стран Европы.

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 12

Кино Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 7

Авто Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube. 93

Общество Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe. 56

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 334

Здоровье В Иркутской области заболели коронавирусом 37 медицинских работников В Иркутской области зафиксировано 37 случаев заражения медицинских работников коронавирусом, но большая часть – не при оказании медицинской помощи.

Общество В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги». 44

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 686

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 373