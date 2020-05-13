Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфакс100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
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«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится
 в сообщении ФМБА.
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