Коронавирус
Интерфакс100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
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«В день своего столетия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под приём больных новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ФМБА.RT на русском08:57
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Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
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Названо уникальное свойство коронавируса
Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru 20:25
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Космос
В дальнем космосе произошел такой взрыв, что в его кратере может поместиться 15 спиральных галактик
По оценке австралийцев, в «кратере» взрыва диаметром под миллион световых лет уместится в ряд 15 галактик, подобных Млечному Пути.
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В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Экономика
Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы
Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, подкосила экономику Швеции, которая является одной из богатейших стран Европы.
Lenta.ru 19:57
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
В Усть-Кутском районе выявили два очага коронавируса среди вахтовиков
В Усть-Кутском районе зафиксированы два очага коронавируса среди людей, приехавших работать по вахтовому методу.
Областная газета (г. Иркутск) 02:41
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
Летевший из КНР на Кипр самолет отправился в Москву из-за Турции
Турция не дала разрешение самолету, который летел из Китая на Кипр, пройти через свое воздушное пространство.
Московский Комсомолец 10:12
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта
RuNews24.ru 02:20
Общество
Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe
Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe.
News.ru 11 мая в 10:05
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Здоровье
В Иркутской области заболели коронавирусом 37 медицинских работников
В Иркутской области зафиксировано 37 случаев заражения медицинских работников коронавирусом, но большая часть – не при оказании медицинской помощи.
Областная газета (г. Иркутск) 01:39
Армия и оружие
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии
РИА Новости 10 мая в 22:05
Общество
В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС
На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги».
Байкал24 16:46
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Общество
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом
Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Хоккей
«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но ...». Большое интервью Вячеслава Фетисова
Ребята будут стараться хорошо играть, условно, до 25-26 лет — неважно, какой возраст будет принят для того, чтобы попасть в НХЛ.
Спорт-Экспресс 17:00
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56