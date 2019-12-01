РПЛ

Вести.RuВести.RuСтоличное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Столичное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы

Вести.Ru07:42

«Локомотив» — «Динамо»: Гилерме пропустит матч, его заменит Коченков

Sport24.ru07:30

Гильерме, Баринов и Антон Миранчук пропускают дерби из-за микроповреждений

Спорт-Экспресс07:51

Смолов - в атаке «Локомотива» на матч с «Динамо»

Soccer.ru07:24

«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Чемпионат07:21

«Локомотив» попробует приблизиться к «Зениту» — надо побеждать «Динамо»: онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ08:09

32-летний вратарь Коченков – в старте «Локо» на матч с «Динамо». Он не играл в РПЛ 1,5 года

Sports.ru07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Биатлон

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
Происшествия

В Забайкалье объявлен сбор средств для пострадавших в ДТП с автобусом

РЕН ТВ 06:52
Космос

Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron

Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.
REGNUM 01:46
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека

В Тунисе 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом, передает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Радио Sputnik 08:07
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео без макияжа

Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео, на котором позирует без капли макияжа.
Актуальные Новости 06:48
Происшествия

Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
РИА Новости вчера в 17:18
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
Политика

СМИ объяснили отказ Макрона считать Россию врагом НАТО

Немецкая газета Bild в субботу, 30 ноября, объяснила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что главным противником альянса является не Россия или Китай, а международный терроризм.
Известия 07:48
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде

Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
Свободная Пресса 29 ноября в 19:46
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Технологии

Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам

Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Ferra 28 ноября в 11:44
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Интерфакс вчера в 18:21
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российская газета 00:31
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Футбол

Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА

Чемпионат 06:40
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину Эрвин

Известный российский режиссер и продюсер Александр Цекало продолжает наслаждаться совместной жизнью со своей новой супругой.
Дни24 вчера в 14:03
Футбол

«Челси» дома проиграл «Вест Хэму»

В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.
Metaratings вчера в 12:37
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Забайкалье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль расследование смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье, где погиб 21 человек.
РЕН ТВ 05:24
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Викторович Паршивлюк
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ведран Чорлука
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник московского «Локомотива». Выступал в сборной Хорватии. Вице-чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное