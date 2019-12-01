РПЛ
Вести.RuСтоличное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.
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Космос
Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron
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В ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека
В Тунисе 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом, передает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
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В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
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Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
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Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
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В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
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Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле
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Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Известный российский режиссер и продюсер Александр Цекало продолжает наслаждаться совместной жизнью со своей новой супругой.
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«Челси» дома проиграл «Вест Хэму»
В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.
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Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Забайкалье
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Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.