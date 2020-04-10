Общество
РИА НовостиВ Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Вместе с тем растет число заболевших, которые тяжело переносят инфекцию.
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Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса
Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Технологии
В Windows 10 обнаружен скрытый раздел
В операционной системе Windows 10 удалось обнаружить скрытый раздел.
Политика
Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья
Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.
Общество
Куйвашев рассказал, кто и как будет штрафовать свердловчан за нарушение самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно расписал процедуру наказания для свердловчан, нарушающих режим самоизоляции по коронавирусу COVID-19 без уважительных причин.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Технологии
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Здоровье
В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса
Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.
Политика
ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину
Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Экономика
Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются
Цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
Политика
СБУ предложила продлить запрет на «ВКонтакте» и «Одноклассники»
Служба безопасности Украины (СБУ) предлагает продлить запрет российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на три года.
Происшествия
В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из Москвы
Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Общество
Более 30 стран нуждаются в поставках ИВЛ из России
Более 30 мировых стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
Общество
Малкин рассказал о складировании трупов в Нью-Йорке
Общество
Глава Минздрава заявил о «стрессе» системы из-за нехватки ИВЛ и масок
Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил в эфире "России 24" глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.