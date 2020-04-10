Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Вместе с тем растет число заболевших, которые тяжело переносят инфекцию.
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Ракова: столичные больницы и скорая работают на пределе

Москва 2405:47

Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей

РБК06:36

В Москве выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Коммерсантъ06:23

Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса

Интерфакс05:58

В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

РИА Новости08:40

Анастасия Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Вечерняя Москва05:44

Анастасия Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе

Агентство Москва05:43
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Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
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В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
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Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Происшествия

В Москве трое мужчин в подвале изнасиловали женщину

Газета.Ru 10:52
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The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
Общество

Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса

Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Технологии

В Windows 10 обнаружен скрытый раздел

В операционной системе Windows 10 удалось обнаружить скрытый раздел.
Актуальные Новости 10:37
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Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья

Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.
РБК 08 апреля в 11:38
Общество

Куйвашев рассказал, кто и как будет штрафовать свердловчан за нарушение самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно расписал процедуру наказания для свердловчан, нарушающих режим самоизоляции по коронавирусу COVID-19 без уважительных причин.
Европейско-Азиатские новости 10:46
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Технологии

Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Комсомольская правда 07:47
Общество

В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

RT на русском 08:58
Здоровье

В Ивановской области усилили ограничения из-за коронавируса

Иваново, 10 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля.
REGNUM 10:36
Политика

ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину

Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
REGNUM 04:37
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Экономика

Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются

Цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
ТАСС 10:35
Политика

СБУ предложила продлить запрет на «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Служба безопасности Украины (СБУ) предлагает продлить запрет российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на три года.
Известия 09:42
Происшествия

В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из Москвы

Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 09:46
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Общество

Более 30 стран нуждаются в поставках ИВЛ из России

Более 30 мировых стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
Газета.Ru 04:20
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
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Общество

Малкин рассказал о складировании трупов в Нью-Йорке

Газета.Ru 06:24
Общество

Глава Минздрава заявил о «стрессе» системы из-за нехватки ИВЛ и масок

Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил в эфире "России 24" глава Минздрава Михаил Мурашко.
Интерфакс 09:42
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество

В Саратовской области запретили посещение кладбищ из-за угрозы COVID-19

РИА Новости 10:46
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
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