В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Вместе с тем растет число заболевших, которые тяжело переносят инфекцию.

Политика Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.

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