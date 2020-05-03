Общество
Вечерняя МоскваСтоличные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха
Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили на сайте ведомства. Отмечается, что сведения о нарушителях передаются патрульным, которые в свою очередь принимают все необходимые меры.
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с чего всё началось
На майских праздниках Росгвардия контролирует соблюдение самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.РБК06:29
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