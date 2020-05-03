с чего всё началось

Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили на сайте ведомства. Отмечается, что сведения о нарушителях передаются патрульным, которые в свою очередь принимают все необходимые меры.

Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха

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