Общество
Газета.RuМоскву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. Об этом сообщает "Российская газета". По словам синоптика, среда, 22 июля, может стать самым холодным днем на следующей неделе.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.Российская газетавчера в 22:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Путин поздравил жителей России с Днем рыбака
«Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли», — говорится в поздравительном послании.
REGNUM 05:20
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Происшествия
Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля.
Фонтанка.Ру 05:15
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Футбол
Суд отказался освободить Роналдиньо из-под домашнего ареста
РИА Новости 02:42
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 09 июля в 01:32
Футбол
Сочи — Спартак 1:0
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Общество
В Брянской области могут ввести режим полной самоизоляции
На Брянщине могут вернуть режим полной самоизоляции, если цифры заболевших будут продолжать увеличиваться.
Наш Брянск.Ru 05:29
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Патриотический час о битве под Прохоровкой прошёл в Ясных Зорях
Знамя 31 вчера в 17:50
Общество
39 жителей Тульской области выздоровели от коронавируса
О новых случаях заражения и выздоровления сообщает региональный оперативный штаб.
Тульские СМИ 04:12
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Здоровье
Названы борющиеся с похмельем продукты
Существуют несколько продуктов, употребив которые можно облегчить самочувствие при похмелье.
NewInform 05:02
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Общество
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 03:36
Шоу-бизнес
Асмус назвала причину отказа от умывания
Актриса Кристина Асмус рассказала, что как-то на съемках гримеры занесли ей несколько видов клещей через общие кисти, вызвав "полный треш" на лице.
Экономика сегодня 05:42
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Футбол
РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам
Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт.
Бомбардир.ру 04:44
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru вчера в 05:38
Футбол
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом»
В субботу, 11 июля, стало известно, что «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом».
Форпост Северо-Запад вчера в 14:03