Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.

с чего всё началось

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. Об этом сообщает "Российская газета". По словам синоптика, среда, 22 июля, может стать самым холодным днем на следующей неделе.

Политика Путин поздравил жителей России с Днем рыбака «Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли», — говорится в поздравительном послании. 2

Здоровье За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 4,2K

Футбол Сочи — Спартак 1:0 Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

Происшествия На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров. 6

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,3K

Здоровье Названы борющиеся с похмельем продукты Существуют несколько продуктов, употребив которые можно облегчить самочувствие при похмелье.

Шоу-бизнес Асмус назвала причину отказа от умывания Актриса Кристина Асмус рассказала, что как-то на съемках гримеры занесли ей несколько видов клещей через общие кисти, вызвав "полный треш" на лице. 10

Футбол РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт.

Экономика Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. 14