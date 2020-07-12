Общество
Российская газетаСтоличный регион ждет новое арктическое вторжение
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики. По сравнению с выходными температура воздуха понизится на 10 градусов.
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Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.Российская газетавчера в 22:42
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