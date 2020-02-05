Общество
Lenta.ruСтолицу Крыма оставили без воды
Более подробная информация появится на сайте ГУП РК «Вода Крыма» и администрации Симферополя. Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы.
Читать в источнике
Оценить475
с чего всё началось
Власти Симферополя приняли решение с 10 февраля отключать горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную давать только в определенные часы утром и вечером.BFM.ru10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
В Харьковской области в ДТП погибли пять человек
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Экономика
Акции Tesla установили рекорд падения в цене
Акции автомобильной компании Tesla подешевели после шестидневного роста, сообщает Bloomberg.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
Гаджеты
Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных
За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Футбол
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Финансы
Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»
Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».
Футбол
«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона
"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Футбол
ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Здоровье
Впервые зафиксирована передача коронавируса от матери новорожденному
Пациентка с коронавирусом 2019-nCov родила ребенка 2 февраля, а через 30 часов новорожденный был обследован на наличие вируса.
Общество
В России могут подорожать гаджеты из-за коронавируса
Из-за вспышки заболевания в Китае до 10 февраля остановлено производство электроники.