Общество

Lenta.ruLenta.ruСтолицу Крыма оставили без воды

Более подробная информация появится на сайте ГУП РК «Вода Крыма» и администрации Симферополя. Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы.
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с чего всё началось
Власти Симферополя приняли решение с 10 февраля отключать
 горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную давать только в определенные часы утром и вечером.
BFM.ru10:09

Подробнее о событии

В Симферополе будут давать воду по восемь часов в сутки

Коммерсантъ11:32

В администрации Симферополя объяснили, что за документ с графиками подачи воды наделал столько шума в соцсетях

КП - Крым13:23

Воду в Симферополе с 10 февраля будут давать по восемь часов в сутки

ТАСС10:29

Крымской столице хватит воды на ближайшие 100 дней

Крым 2413:15

Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля

Российская газета05:01

Горячая вода со следующей недели будет подаваться в Симферополе только по выходным

ИА Крыминформ05:57

Глава администрации Симферополя надеется на дожди и божью помощь

РИА Новости03:30
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Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:32
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03 февраля в 21:35
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова 00:21
Происшествия

В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

РИА Новости 12:06
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК вчера в 09:06
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Экономика

Акции Tesla установили рекорд падения в цене

Акции автомобильной компании Tesla подешевели после шестидневного роста, сообщает Bloomberg.
Ведомости 13:57
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Здоровье

Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
Век 10:36
Гаджеты

Популярность мобильных процессоров AMD растёт впятеро быстрее десктопных

За последний квартал 2019 года доля AMD на рынке мобильных x86-совместимых процессоров увеличилась на 1,5 процентных пункта, что не только является самым большим квартальным скачком в 2019 году, но и превышает прирост доли AMD в настольном сегменте в пять раз.
3DNews 16:04
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Известия 15:26
Финансы

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
РБК 16:01
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Здоровье

У итальянки на деснах выросли волосы

В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 11:22
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»

Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».
Пятый канал 02 февраля в 10:57
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Футбол

«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона

"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
Спорт-Экспресс 16:59
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Футбол

ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 14:24
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Общество

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

Дождь 14:03
Здоровье

Впервые зафиксирована передача коронавируса от матери новорожденному

Пациентка с коронавирусом 2019-nCov родила ребенка 2 февраля, а через 30 часов новорожденный был обследован на наличие вируса.
Lenta.ru 07:10
Общество

В России могут подорожать гаджеты из-за коронавируса

Из-за вспышки заболевания в Китае до 10 февраля остановлено производство электроники.
Мой Брянск 02:12
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