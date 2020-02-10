Происшествия

BFM.ruBFM.ruРоссияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News. Авария произошла в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.
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