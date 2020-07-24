Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтолкновения армян и азербайджанцев начались в Москве

1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
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В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами

Эхо Москвывчера в 15:02

Официально о «войне азербайджанцев и армян» в Москве: В ГУ МВД рассказали о задержанных

Царьградвчера в 06:15

Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве

Lenta.ruвчера в 04:44

Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео

РИА Новостивчера в 04:06

Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием

Мослентавчера в 03:21

Очевидец поделился кадрами массовой драки в Москве

NewInformвчера в 07:06

СМИ: в Москве азербайджанцы останавливали машины армян и избивали людей

Znak.comвчера в 02:40
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Интерфакс 06:51
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Экономика

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Политика

Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске

Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
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Автоспорт

Шестикратный чемпион MotoGP Маркес пропустит Гран-при Андалусии

РИА Новости 09:54
Культура

Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»

Как сообщает ToDay News Ufa, ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович недавно сообщил, что съёмки программы все еще ведутся, и покидать программу он пока что не планирует.
ToDay News Ufa 09:11
28
Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
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Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Политика

Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
19
Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Происшествия

О состоянии бывшего главы «Ростсельмаша» рассказал Василий Голубев

Нападение на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова произошло 19 июля.
Rostov gazeta 09:42
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Киберспорт

Игроки Apex Legends в Steam получат бонусы в стиле Portal и Half-Life

Пользователи получат сразу три виртуальных брелока: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, Октейна с хедкрабом из Half-Life и Ваттсон с кубом-компаньоном из Portal.
Игромания.ру 23 июля в 10:01
Шоу-бизнес

Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым

Известная певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
НТВ 08:25
1
Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Live24 05:44
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

РИА Новости 08:42
73
Общество

Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, у которых были отменены турыиз-за пандемии коронавируса, смогут вернуть деньги.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Технологии

«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com вчера в 01:17
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Футбол

«Уфа» выкупила у «Краснодара» права на полузащитника Голубева

News.ru 08:08
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Шоу-бизнес

Промоутер назвал огромные гонорары Аллы Пугачёвой за корпоративы

SM News 08:21
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Общество

Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО

Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
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Политика

Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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