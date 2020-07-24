Происшествия
Lenta.ruСтолкновения армян и азербайджанцев начались в Москве
1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
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В Москве уже сутки не заканчиваются столкновения между азербайджанцами и армянами
Эхо Москвывчера в 15:02
Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием
Мослентавчера в 03:21
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Культура
Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»
Как сообщает ToDay News Ufa, ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович недавно сообщил, что съёмки программы все еще ведутся, и покидать программу он пока что не планирует.
ToDay News Ufa 09:11
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
О состоянии бывшего главы «Ростсельмаша» рассказал Василий Голубев
Нападение на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова произошло 19 июля.
Rostov gazeta 09:42
Киберспорт
Игроки Apex Legends в Steam получат бонусы в стиле Portal и Half-Life
Пользователи получат сразу три виртуальных брелока: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, Октейна с хедкрабом из Half-Life и Ваттсон с кубом-компаньоном из Portal.
Игромания.ру 23 июля в 10:01
Шоу-бизнес
Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым
Известная певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
НТВ 08:25
Общество
Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, у которых были отменены турыиз-за пандемии коронавируса, смогут вернуть деньги.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Общество
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43